Бывший министр транспорта Башкирии Александр Булушев получил три года колонии

Кировский районный суд Уфы вынес приговор бывшему главе Министерства транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александру Булушеву и заместителю руководителям ведомства Руслану Гарипову. Об этом сообщила пресс-служба инстанции.
Обоих признали виновными в превышении должностных полномочий. Булушев получил три года в колонии общего режима, Гарипов — два года лишения свободы условно. Ни тот, ни другой свою вину не признали.
Согласно версии следствия, в 2022 году Булушев подписал договоры на авиаперелеты правительственной делегации по маршрутам Уфа-Волгоград-Уфа и Уфа-Нукус-Самарканд-Ташкент-Уфа с питерской компанией. Торгов на заключение контракта проведено не было, также выяснилось, что договоры заключили задним числом. Общая сумма ущерба бюджету составила около 34,5 миллиона рублей.
Известно, что адвокат Александра Булушева намерен подать апелляцию.
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