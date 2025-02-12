Аудитора Контрольно-счетной палаты Ростовской области заподозрили в коррупции

В Ростовской области аудитора Контрольно-счетной палаты региона заподозрили в коррупции. Эту информацию сегодня, 12 февраля, подтвердили в донском управлении СК России.
— Дело возбуждено по части 2 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»). Сейчас выясняются обстоятельства преступления и иные эпизоды преступной деятельности, — прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.
По данным следствия, подозреваемая получила взятку в виде двух подарочных сертификатов на 100 тысяч рублей. За этот подкуп не должны были приниматься «меры ответственности во время аудиторских проверок в отношении министерства по физической культуре и спорту Ростовской области и подведомственных учреждений».
Предварительно, подозреваемая обналичила средства, используя полученные сертификаты при оплате товаров.