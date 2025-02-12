Аудитора Контрольно-счетной палаты Ростовской области заподозрили в коррупции

По данным следствия, подозреваемая получила взятку в виде двух подарочных сертификатов на 100 тысяч рублей. За этот подкуп не должны были приниматься «меры ответственности во время аудиторских проверок в отношении министерства по физической культуре и спорту Ростовской области и подведомственных учреждений».