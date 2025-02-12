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Кочанова рассказала о сносе 17 тысяч пустующих и ветхих домов в Беларуси

Кочанова сказала о масштабах сноса пустующего жилья в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова рассказала о сносе 17 тысяч пустующих и ветхих домов в Беларуси, передает БелТА.

Так, на расширенном заседании президиума Совета Республики спикер напомнила о проводимой в республике властями политике, направленной на повышение благосостояния и качества жизни белорусов.

В связи с этим Кочанова рассказала, что за последние годы в Беларуси снесли более 17 тысяч пустующих и ветхих жилых домов. Еще она сказала о продолжении благоустройства.

— Продолжается работа по поддержанию в надлежащем состоянии мест погребения, территорий садоводческих товариществ, гаражных кооперативов, а также заповедников и заказников, — прокомментировала спикер.

А Минтруда объяснило, как устроен упрощенный механизм назначения пенсии.

Также Минздрав прокомментировал увеличение надбавок медперсоналу на 35%.