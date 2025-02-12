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150 тысяч домовладений в Иркутской области подтвердили электроотопление

Не оплаченные объемы могут перейти в следующий платеж и повысить значения диапазонов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области уже около 150 тысяч домовладений подтвердили электроотопление. Для формирования объективных платежей важно не только предоставить документы об отопление дома электричеством, но и своевременно передавать показания со счетчиков. Иначе Не оплаченные объемы могут перейти в следующий платеж и повысить диапазоны энергопотребления.

Также документы послужат подтверждением необходимости расширения диапазонов электропотребления в Иркутской области с учетом климата и отсутствия альтернативных источников отопления.

Отметим, для перерасчета за электричество в феврале надо подтвердить использование электроотопления в доме до 20 февраля. Тогда будет применен повышающего коэффициента 1,8.