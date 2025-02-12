150 тысяч домовладений в Иркутской области подтвердили электроотопление

В Иркутской области уже около 150 тысяч домовладений подтвердили электроотопление. Для формирования объективных платежей важно не только предоставить документы об отопление дома электричеством, но и своевременно передавать показания со счетчиков. Иначе Не оплаченные объемы могут перейти в следующий платеж и повысить диапазоны энергопотребления.