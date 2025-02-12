«Сотрясения мозга, переломы, рваные раны». Минздрав сообщил о состоянии пострадавших при столкновении грузовика с маршруткой в Минске

В Министерстве здравоохранения рассказали о состоянии пациентов, которые пострадали при столкновении грузовика с маршрутным такси в Минске.
Ранее «Комсомолка» писала, что грузовик врезался в маршрутку с пассажирами в Минске на Долгиновском тракте вблизи дома № 174.
После в Республиканском центре медицинского реагирования Минздрава сообщили, что в результате аварии пострадали пять человек. Все пострадавшие были доставлены бригадами скорой помощи в больницы Минска и Минскую облбольницу. Также сообщили, что всем пострадавшим потребовалась госпитализация и были проведены операции. Кроме того, в Минздраве сказали о серьезности повреждений и травмированных в ДТП.
— У пострадавших диагностированы сочетанные травмы различной степени: черепно-мозговые травмы, переломы, ушибы и рваные раны, — прокомментировали в пресс-службе.
А под Дубровно водитель микроавтобуса погиб в жестком ДТП с фурой, уснув за рулем.
Еще женщина-водитель врезалась в фуру при перестроении на МКАД и вылетела с трассы.