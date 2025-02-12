«Сотрясения мозга, переломы, рваные раны». Минздрав сообщил о состоянии пострадавших при столкновении грузовика с маршруткой в Минске

После в Республиканском центре медицинского реагирования Минздрава сообщили, что в результате аварии пострадали пять человек. Все пострадавшие были доставлены бригадами скорой помощи в больницы Минска и Минскую облбольницу. Также сообщили, что всем пострадавшим потребовалась госпитализация и были проведены операции. Кроме того, в Минздраве сказали о серьезности повреждений и травмированных в ДТП.