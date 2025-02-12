В Казани требуют отстранить главу УК «Уютный дом»

Госжилинспекция Татарстана намерена отстранить главу УК «Уютный дом», которая обслуживает дома в Ново-Савиновском районе Казани. От местных жителей поступили массовые жалобы на управляющую компанию.
Так, в доме № 2 по улице Гаврилова с фасада сыпется плитка, которая может упасть на дильцов и прохожих. Для дисквалификации руководителя жилинспекция подала заявление в суд. В ведомстве отметили, что запущенный за это время жилищный фонд должны привести в нормативное состояние. Нарушенные права владельцев квартир восстановлены, передает пресс-служба Госжилинспекции Татарстана.
Напомним, в Казани в 2025 году капитально отремонтируют 226 домов.