В Казани требуют отстранить главу УК «Уютный дом»

Так, в доме № 2 по улице Гаврилова с фасада сыпется плитка, которая может упасть на дильцов и прохожих. Для дисквалификации руководителя жилинспекция подала заявление в суд. В ведомстве отметили, что запущенный за это время жилищный фонд должны привести в нормативное состояние. Нарушенные права владельцев квартир восстановлены, передает пресс-служба Госжилинспекции Татарстана.