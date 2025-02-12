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Предложены две методики для очистки Черноморского побережья

Проект, представленный учеными СКФУ, уже поддержан оперативным штабом Краснодарского края по ликвидации последствий происшествия.

ПЯТИГОРСК, 12 февраля. /ТАСС/. Ученые двух вузов Северного Кавказа предложили методики для очистки Черноморского побережья от мазута после крушения танкеров. Апробация одного из способов начнется в Краснодарском крае в феврале, сообщил декан химического факультета Северо-Кавказского федерального университета Александр Аксенов.

«На следующей неделе мы выедем в Краснодарский край [для апробации методики]. Мазут является очень тяжелой фракцией. Он не плавает на поверхности, опускается на дно, перемешивается между слоями. Мы решили использовать стандартные отстойники и увеличить плотность воды. Тогда нефтепродукт окажется на поверхности, его можно будет собрать, песок удастся отделить. Предварительные эксперименты показывают, что это все реалистично», — сказал он во время пресс-конференции в региональном информационном центре «ТАСС Кавказ».

По данным пресс-службы вуза проект, представленный учеными СКФУ, уже поддержан оперативным штабом Краснодарского края по ликвидации последствий происшествия. Еще одну методику предложили ученые Северо-Осетинского госуниверситета им. Коста Хетагурова.

«Проект разрабатывается учеными-физиками, мы подали заявку на рассмотрение. Он направлен на расщепление нефтепродуктов, в течение трех недель ожидается результат исследований. Отличительная особенность проекта — не используются драгоценные металлы, низкая себестоимость. Эффект достигается даже при комнатной температуре, от плюс пяти градусов и выше, запатентованный катализатор действует и на суше, и в воде», — сообщил проректор по научной деятельности университета Тенгиз Тиникашвили.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря 2024 года. Один из моряков погиб, остальных эвакуировали. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тыс. тонн мазута. В результате бедствия в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов, ведется ликвидация последствий ЧП, создана правительственная комиссия для координации работ. По данным Минтранса РФ, в Черное море попало около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов.