Предложены две методики для очистки Черноморского побережья

«На следующей неделе мы выедем в Краснодарский край [для апробации методики]. Мазут является очень тяжелой фракцией. Он не плавает на поверхности, опускается на дно, перемешивается между слоями. Мы решили использовать стандартные отстойники и увеличить плотность воды. Тогда нефтепродукт окажется на поверхности, его можно будет собрать, песок удастся отделить. Предварительные эксперименты показывают, что это все реалистично», — сказал он во время пресс-конференции в региональном информационном центре «ТАСС Кавказ».