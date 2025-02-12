Кочанова назвала бренд Беларуси

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова рассказала, что с ее точки зрения, составляет бренд Беларуси. Соответствующее заявление она, как передает БелТА, сделала в среду, 12 февраля 2025 года, во время расширенного заседания президиума верхней палаты парламента.
Кочанова констатировала, что 2025 году указом президента Александра Лукашенко объявлен Годом благоустройства.
В этой связи наведение порядка во всех без исключения сферах — ключевая и принципиальная задача, стоящая перед страной и белорусами.
-Чистота, эстетика — это не просто наш бренд, это стиль жизни и в конце концов это же здоровье людей. Именно поэтому глава государства уделяет столь пристальное внимание этой теме, ставит перед нами конкретные задачи и требует их неукоснительного исполнения, — приводит слова Кочановой названный источник.
Ранее мы писали о том, что в Минтруда Беларуси Беларуси сказали про упрощенный механизм назначения пенсий (тут про это).