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Кочанова назвала бренд Беларуси

Наталья Кочанова назвала бренд Республики Беларусь.
Источник: Комсомольская правда

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова рассказала, что с ее точки зрения, составляет бренд Беларуси. Соответствующее заявление она, как передает БелТА, сделала в среду, 12 февраля 2025 года, во время расширенного заседания президиума верхней палаты парламента.

Кочанова констатировала, что 2025 году указом президента Александра Лукашенко объявлен Годом благоустройства.

В этой связи наведение порядка во всех без исключения сферах — ключевая и принципиальная задача, стоящая перед страной и белорусами.

-Чистота, эстетика — это не просто наш бренд, это стиль жизни и в конце концов это же здоровье людей. Именно поэтому глава государства уделяет столь пристальное внимание этой теме, ставит перед нами конкретные задачи и требует их неукоснительного исполнения, — приводит слова Кочановой названный источник.

Ранее мы писали о том, что в Минтруда Беларуси Беларуси сказали про упрощенный механизм назначения пенсий (тут про это).