Кочанова назвала бренд Беларуси

-Чистота, эстетика — это не просто наш бренд, это стиль жизни и в конце концов это же здоровье людей. Именно поэтому глава государства уделяет столь пристальное внимание этой теме, ставит перед нами конкретные задачи и требует их неукоснительного исполнения, — приводит слова Кочановой названный источник.