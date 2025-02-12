В СКФУ обнаружили малотоксичные вещества для борьбы с раком

Одно из полученных веществ эффективно при лечении глиобластомы. «В настоящий момент никаких особых способов лечения этого заболевания нет. Нам удалось найти вещества, которые вызывают дифференциацию пораженных клеток, то есть пораженные клетки восстанавливаются, как бы оживают. Но найти субстанцию, это еще не значит создать лекарственный препарат. Надо, чтобы субстанция хорошо доставлялась к “мишени”, надо, чтобы субстанция имела хорошую фармакокинетику», — отметил декан химического факультета.