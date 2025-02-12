В СКФУ обнаружили малотоксичные вещества для борьбы с раком

ПЯТИГОРСК, 12 февраля. /ТАСС/. Ученые Северо-Кавказского федерального университета обнаружили ряд малотоксичных веществ, обладающих высокой активностью против злокачественных клеток. Соединения могут быть использованы для лечения разных видов злокачественных опухолей, сообщил декан химического факультета Александр Аксенов.
«Мы занимаемся разработкой новых синтетических методов. В области онкологии нам удалось найти целый ряд веществ, обладающих очень высокой активностью по отношению к различным злокачественным клеткам — это субмикромолярная, наномолярная активность. Причем многие из этих веществ являются малотоксичными по отношению к здоровым клеткам, что очень важно», — сказал он во время пресс-конференции в региональном информационном центре «ТАСС Кавказ» о перспективных исследованиях ученых Северного Кавказа.
Одно из полученных веществ эффективно при лечении глиобластомы. «В настоящий момент никаких особых способов лечения этого заболевания нет. Нам удалось найти вещества, которые вызывают дифференциацию пораженных клеток, то есть пораженные клетки восстанавливаются, как бы оживают. Но найти субстанцию, это еще не значит создать лекарственный препарат. Надо, чтобы субстанция хорошо доставлялась к “мишени”, надо, чтобы субстанция имела хорошую фармакокинетику», — отметил декан химического факультета.
Александр Аксенов отметил, что некоторые из полученных соединений уже используются для лечения различных онкологических заболеваний.