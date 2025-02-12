Рабочая группа займется проблемами трамваев в Новочеркасске

Вопросы сохранения и развития трамвая в Новочеркасске должны обсудить на региональном уровне, для этого нужно создать рабочую группу. Такое заявление в ходе беседы с главой администрации города Юрием Лысенко сделала министр транспорта Ростовской области Алена Беликова.
Глава донского минтранса также указала на необходимость актуализации трамвайных маршрутов с привлечением ученых к этой работе.
В свою очередь Юрий Лысенко рассказал, что для улучшения ситуации с электротранспортом город будет участвовать во всех возможных программах федерального и регионального значения, а также в новом национальном проекте «Инфраструктура для жизни».
Кроме того, шаги по реконструкции планируют сформировать в рамках работы с мастер-планом города. Сейчас уже существует перечень первоочередных задач по ремонту и обновлению, на выполнение которых, предварительно, потребуется около 2 млрд рублей. В частности, к этому моменту готов проект капремонта путей на улице Орджоникидзе.
По данным властей Новочеркасска, сейчас трамвайная инфраструктура и сам транспорт требуют комплексных и финансово затратных решений.
Напомним, протяженность трамвайного полотна и контактной сети в Новочеркасске составляет 42,5 км. В рабочем состоянии на сегодняшний день находятся 15 вагонов, но большая часть из них в неудовлетворительном состоянии и требуют капитального ремонта. Перевозки и расходы МУП «ГЭТ» субсидирует муниципалитет.