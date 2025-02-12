Рабочая группа займется проблемами трамваев в Новочеркасске

Кроме того, шаги по реконструкции планируют сформировать в рамках работы с мастер-планом города. Сейчас уже существует перечень первоочередных задач по ремонту и обновлению, на выполнение которых, предварительно, потребуется около 2 млрд рублей. В частности, к этому моменту готов проект капремонта путей на улице Орджоникидзе.