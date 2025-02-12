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Более 600 детей в Башкирии отправили на карантин по гриппу и ОРВИ

В Башкирии на карантин отправили 645 школьников.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 12 февраля, вице-премьер Башкирии Урал Кильсенбаев сообщил, что в республике закрытых на карантин по гриппу и ОРВИ нет. Есть лишь отдельные классы, их насчитывается 17. Общее число выведенных на карантин детей — 645.

Образовательный процесс на всей территории республики, по словам чиновника, не был прерван. В то же время учреждениях продолжается работу по контролю температурного режима, проведению дезинфекции и проветриванию помещений, а также обеззараживанию воздуха.

Кильсенбаев напомнил, что, если в школе из-за ОРВИ отсутствуют 20% и более детей, директор учреждения принимает решение о приостановлении учебного процесса и вводит ограничение.

— При выборе дистанционного формата обучения важно своевременно корректировать основную образовательную программу учебного заведения, чтобы не допустить пробелов в освоении учебного материала, обеспечить полноценную реализацию программ по предметам учебного плана. При этом должны учитываться и требования к максимальной учебной нагрузке, не превышать ее, — заявил вице-премьер.

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