Из-за аномально теплой зимы на Южном Урале ожидают ранний паводок

На областном совещании с главами муниципалитетов и членами правительства региона, Алексей Текслер попросил чиновников уделить особое внимание состоянию дорог, мостов и путепроводов. «Чтобы во время паводка населенные пункты у нас не оставались без транспортной доступности», — пояснил губернатор.