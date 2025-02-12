Ричмонд
слабый дождь, образующий гололед
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из-за аномально теплой зимы на Южном Урале ожидают ранний паводок

Губернатор поручил службам начать подготовку и устранить возможные угрозы.

Источник: РИА "Новости"

В Челябинской области теплая погода повышает риск раннего начала весеннего паводка. Губернатор Алексей Текслер поручил службам начать подготовку к природному явлению уже сейчас, чтобы устранить возможные угрозы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

Планы по безопасному пропуску паводковых вод должны включать превентивные меры по ослаблению льда, подготовку пунктов временного размещения жителей опасных районов и проверку систем оповещения.

На областном совещании с главами муниципалитетов и членами правительства региона, Алексей Текслер попросил чиновников уделить особое внимание состоянию дорог, мостов и путепроводов. «Чтобы во время паводка населенные пункты у нас не оставались без транспортной доступности», — пояснил губернатор.