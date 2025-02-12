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В Омске потратят 6 млн на хрустальные стаканы в честь 80-й годовщины Победы

Такова стоимость сувенирных наборов, которые планирует закупить администрация Омска.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня стало известно, сколько потратит мэрия Омска на сувенирную продукцию к юбилею Победы в ВОВ. Определился победитель аукциона на изготовление стаканов с праздничной символикой. Предполагается, что все стаканы будут выполнены из хрусталя.

Изначальная стоимость изготовления сувенирной продукции составляла 9,4 млн рублей. Победитель аукциона готов выполнить работы по изготовлению 1450 стаканов всего за 6,2 млн рублей. Какая именно компания выиграла тендер не сообщается.

Каждый стакан также дополнительно будет иметь латунный подстаканник. Подарки будут упакованы в специальную коробку-футляр для сохранности. Все работы по изготовлению заказа должны быть завершены до 15 апреля 2025 года.

Ранее мы рассказывали, что в Омске пройдет ярмарка вакансий для участников СВО «Работа для героев».