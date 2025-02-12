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Последние новости к вечеру 12 февраля 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 12 февраля 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 12 февраля — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 12 февраля 2025 года.

Песков: США в обмен на Фогеля освободят заключенного из России

Источник: Reuters

Дмитрий Песков сообщил, что после освобождения американца Марка Фогеля США отпустят россиянина, находящегося в заключении. Его имя станет известно после возвращения в Россию.

ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины

Источник: РИА "Новости"

Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по цехам ВПК Украины, выпускающим беспилотники. Все цели поражены. Также были атакованы военные аэродромы, пункт дислокации наемников и техника ВСУ в 139 районах.

Винер объявила о решении уйти в отставку

Источник: РИА "Новости"

Ирина Винер объявила об отставке с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике. Она заявила, что теперь сосредоточится на передаче опыта молодым тренерам, а гимнастика остается в надежных руках.

Судан и Россия достигли взаимопонимания по соглашению о базе ВМФ

Источник: РИА "Новости"

Глава МИД Судана Али Юсеф Шариф заявил, что стороны достигли полного взаимопонимания по соглашению о базе ВМФ России. В Судане разместят пункт МТО ВМФ РФ, где смогут находиться до 300 человек и 4 корабля одновременно.

Минтруд назвал недостатки в «семейноцентричности» бизнеса

Источник: РИА "Новости"

Первый замглавы Минтруда Ольга Баталина заявила, что компании должны активнее помогать сотрудникам решаться на рождение детей. По ее мнению, важно поддерживать не только семьи с детьми, но и тех, кто только планирует стать родителями.