Последние новости к вечеру 12 февраля 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 12 февраля 2025 года.
Песков: США в обмен на Фогеля освободят заключенного из России
Дмитрий Песков сообщил, что после освобождения американца Марка Фогеля США отпустят россиянина, находящегося в заключении. Его имя станет известно после возвращения в Россию.
ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины
Винер объявила о решении уйти в отставку
Ирина Винер объявила об отставке с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике. Она заявила, что теперь сосредоточится на передаче опыта молодым тренерам, а гимнастика остается в надежных руках.
Судан и Россия достигли взаимопонимания по соглашению о базе ВМФ
Глава МИД Судана Али Юсеф Шариф заявил, что стороны достигли полного взаимопонимания по соглашению о базе ВМФ России. В Судане разместят пункт МТО ВМФ РФ, где смогут находиться до 300 человек и 4 корабля одновременно.