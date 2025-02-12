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Педагоги из Иркутской области могут принять участие в турнире «Сетевичок»

Турнир поможет обеспечить подходы к информационной безопасности детей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Педагоги из Иркутской области могут принять участие в турнире «Сетевичок». Он проходит по всей стране. И нацелен на создание единого подхода к обеспечению информационной безопасности детей, а также их воспитанию в учреждениях образования России.

— Для участников предлагаются практико-ориентированные форматы, учитывающие актуальные вызовы в сфере безопасности детей и молодежи в цифровой среде, — сказано в сообщении.

В текущем году акцент на турнире сделают на предупреждение негативного влияния публикаций в социальных сетях на подростков.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что около 150 домовладений подтвердили использование электрического отопления в Иркутской области.