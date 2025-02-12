Педагоги из Иркутской области могут принять участие в турнире «Сетевичок». Он проходит по всей стране. И нацелен на создание единого подхода к обеспечению информационной безопасности детей, а также их воспитанию в учреждениях образования России.
— Для участников предлагаются практико-ориентированные форматы, учитывающие актуальные вызовы в сфере безопасности детей и молодежи в цифровой среде, — сказано в сообщении.
В текущем году акцент на турнире сделают на предупреждение негативного влияния публикаций в социальных сетях на подростков.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что около 150 домовладений подтвердили использование электрического отопления в Иркутской области.