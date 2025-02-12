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Минстрой Омской области будет переименован с 15 апреля

Соответствующее распоряжение было подписано Рустамом Мингазовым.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня и.о. губернатора Омской области Рустам Мингазов (сам губернатор сейчас находится в Москве) подписал распоряжение № 34 о переименовании министерства строительства Омской области в Министерство строительства и архитектуры Омской области.

Указ предполагает внесение изменений в ряд региональных нормативно-правовых актов. А само министерство официально начнет носить новое название с 15 апреля. При этом, штатное расписание ведомства не изменится.

Ранее в Омской области были переименованы ряд министерств:

— Министерство экономики Омской области — в Министерство экономического развития Омской области;

— Министерство региональной политики и массовых коммуникаций — в Министерство внутренней политики Омской области;

— Министерство энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области — в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области;

— Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области — в Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Омской области.

После ряда согласований в Омской области также разделили Минпром на два отдельных ведомства — Министерство промышленности и торговли Омской области и Министерство науки, высшего образования и научно-технологического развития Омской области.

Ранее мы писали, что Соцфонд изменил правила назначения единого пособия в Омской области.