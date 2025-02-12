Проспект Платовский в Новочеркасске обновят за 186 млн рублей

Власти Новочеркасска выделят 186 млн рублей на благоустройство проспекта Платовского, на участке от улицы Московской до площади Ермака. Конкурс на проведение работ открыт на сайте госзакупок.
Подрядчика будут выбирать в течение февраля, итоги тендера подведут 3 марта 2025 года. Деньги исполнителю выделят в рамках муниципальной программы в 2025 году (104,4 млн рублей) и в 2026 году (81,6 млн рублей).
По условиям контракта, работы должны быть выполнены в один этап к 1 ноября 2026 года. За нарушение этого условия подрядчик будет нести ответственность.
Напомним, также накануне в Новочеркасске обсудили вопросы сохранения и развития трамвайной сети.