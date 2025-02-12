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В Воронежской области с 21 февраля вырастет плата за детсады

Максимальные цены в Воронеже теперь варьируются от 1,1 тысячи до 4,6 тысячи рублей.

Источник: Комсомольская правда

С пятницы, 21 февраля, вступит в силу приказ регионального министерства образования, на основании которого повысится плата за посещение детсадов. Речь идет о максимальной стоимости услуг дошкольных учреждений. То есть, плата может быть установлена меньше заявленных сумм, но не больше.

Новые расценки зависят от времени, которое ребенок проводит в детсаде, и от того, сколько раз он кушает. В расчет ежемесячной платы включат расходы на покупку продуктов и предметов личной гигиены. Цены в детсадах Воронежа совсем скоро установят на следующем уровне:

нахождение в детсаде до пяти часов в день (двухразовое питание) — 1102 рублей в месяц;

8−10 часов в день (четырехразовое питание) — 3307 рублей;

11−12 часов в день (пятиразовое питание) — 4441 рубль;

24 часа (шестиразовое питание) — 4630 рублей.

Максимальные цены на посещение детсадов в районах Воронежской области тоже выросли. Посмотреть их можно на официальном сайте опубликования правовых актов.