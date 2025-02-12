В Воронежской области с 21 февраля вырастет плата за детсады

Новые расценки зависят от времени, которое ребенок проводит в детсаде, и от того, сколько раз он кушает. В расчет ежемесячной платы включат расходы на покупку продуктов и предметов личной гигиены. Цены в детсадах Воронежа совсем скоро установят на следующем уровне: