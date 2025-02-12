МНС сказало, как отчитаться за донаты в Беларуси

Начальник главного управления налогообложения физлиц Министерства по налогам и сборам Беларуси Андрей Ковалевский разъяснил, надо ли блогерам подтверждать безвозмездность донатов и как их декларировать, сообщает БелТА.
«Мы понимаем, что в интернете никаких договоров о дарении не заключается, так что исходим из принципа, что плательщики добросовестные, понимая, что всегда можно перепроверить. Если человек понимает, что это именно подарки, он и декларирует их в качестве подарков с учетом льготы», — подчеркнул специалист.
Но в отношении донатов блогеры не могут применять налог на профдоход.
По словам Андрея Ковалевского, получение подарков, коими являются донаты, это не вид деятельности, который попадает под налог на профдоход.
«За донат необходимо отчитываться», — подчеркнул представитель МНС.
Мы писали, что Минтруда и соцзащиты объяснило, как устроен упрощенный механизм назначения пенсии по возрасту (здесь подробнее). А еще, что известно об аварии маршрутки и грузовика в Минске 12 февраля 2025: «Сбита женщина на тротуаре, у пяти пострадавших черепно-мозговые травмы, переломы, рваные раны» (подробности здесь).