Бывший гендиректор компании, задолжавшей строителям М-12 в Башкирии, находится в международном розыске

Глава Следственного комитета Башкирии Владимир Архангельский провел личный прием граждан по вопросам нарушения трудовых прав. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.
К руководителю управления обратилась инициативная группа сотрудников ООО «Региональная строительная компания». Согласно версии следствия, руководство организации не выплачивало полностью зарплату более чем 1800 работникам, в итоге образовалась задолженность на сумму, превышающую 443 миллиона рублей. Кроме того, в ходе расследования вскрылся факт хищения бывшим руководителем компании крупной части денег, авансированных по договору строительства дороги Казань-Екатеринбург на участке Дюртюли-Ачит.
Экс-гендиректору РСК предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и невыплате заработной платы. Он скрылся от следствия, и потому был объявлен в федеральный и международный розыск. Заочно мужчина был арестован.
Благодаря следствию долг перед рабочим частично удалось погасить — выплачено более 246 миллионов рублей.
— Следователи продолжают работу по восстановлению нарушенных трудовых прав работников компании, — сообщает СК.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.