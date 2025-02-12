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Бывший гендиректор компании, задолжавшей строителям М-12 в Башкирии, находится в международном розыске

Экс-главу «Региональной строительной компании» объявили в международный розыск.

Источник: Комсомольская правда

Глава Следственного комитета Башкирии Владимир Архангельский провел личный прием граждан по вопросам нарушения трудовых прав. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

К руководителю управления обратилась инициативная группа сотрудников ООО «Региональная строительная компания». Согласно версии следствия, руководство организации не выплачивало полностью зарплату более чем 1800 работникам, в итоге образовалась задолженность на сумму, превышающую 443 миллиона рублей. Кроме того, в ходе расследования вскрылся факт хищения бывшим руководителем компании крупной части денег, авансированных по договору строительства дороги Казань-Екатеринбург на участке Дюртюли-Ачит.

Экс-гендиректору РСК предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и невыплате заработной платы. Он скрылся от следствия, и потому был объявлен в федеральный и международный розыск. Заочно мужчина был арестован.

Благодаря следствию долг перед рабочим частично удалось погасить — выплачено более 246 миллионов рублей.

— Следователи продолжают работу по восстановлению нарушенных трудовых прав работников компании, — сообщает СК.

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