Бывший гендиректор компании, задолжавшей строителям М-12 в Башкирии, находится в международном розыске

К руководителю управления обратилась инициативная группа сотрудников ООО «Региональная строительная компания». Согласно версии следствия, руководство организации не выплачивало полностью зарплату более чем 1800 работникам, в итоге образовалась задолженность на сумму, превышающую 443 миллиона рублей. Кроме того, в ходе расследования вскрылся факт хищения бывшим руководителем компании крупной части денег, авансированных по договору строительства дороги Казань-Екатеринбург на участке Дюртюли-Ачит.