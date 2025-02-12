Новый скрининг для мужчин ввели в Казахстане

В Казахстане проводятся скрининговые исследования на раннее выявление восьми наиболее распространённых заболеваний: артериальной гипертензии (раз в 2 года), ишемической болезни сердца (раз в 2 года), сахарного диабета (раз в 2 года), глаукомы (раз в 2 года), рака шейки матки (раз в 4 года), рака молочной железы (раз в 2 года), колоректального рака (раз в 2 года), вирусных гепатитов (не чаще одного раза в 3−6 месяцев).