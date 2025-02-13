Нижегородские молодые семьи получат по 300 тысяч рублей при рождении детей

С 1 января 2025 года нижегородские молодые семьи получат по 300 тысяч рублей при рождении третьего и последующего ребенка. Дополнительные меры поддержки будут действовать для семей, где обоим родителям не исполнилось 35 лет и которые имеют прописку на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Оформить данную выплату можно уже сейчас в соцзащите по месту жительства. В ближайшее время станет доступной подача заявления через многофункциональные центры и госуслуги.
Помимо этого, с 2025 года в регионе планируется внедрение еще четырех мер поддержки семей: пунктов проката предметов первой необходимости для новорожденных, единовременной выплаты для беременных студенток, проекта «Социальная няня» для многодетных и студенческих семей, а также помощи в подготовке к процедуре экстракорпорального оплодотворения. Общий объем финансирования этих мер составит более 1,5 миллиарда рублей за три года.
Такая инициатива предусмотрена «демографическим меню», которое предоставляет Минтруд России в рамках нового национального проекта «Семья». Поддержка семей с детьми и укрепление семейных ценностей являются одним из приоритетных направлений работы в рамках нового национального проекта «Семья», который сменил нацпроект «Демография» и реализовывается с 2025 года по решению президента РФ Владимира Путина.