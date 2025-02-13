Нижегородские молодые семьи получат по 300 тысяч рублей при рождении детей

Помимо этого, с 2025 года в регионе планируется внедрение еще четырех мер поддержки семей: пунктов проката предметов первой необходимости для новорожденных, единовременной выплаты для беременных студенток, проекта «Социальная няня» для многодетных и студенческих семей, а также помощи в подготовке к процедуре экстракорпорального оплодотворения. Общий объем финансирования этих мер составит более 1,5 миллиарда рублей за три года.