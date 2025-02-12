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В Ростове с улиц вывезли более 12 тысяч кубометров снега

В расчистке снега с улиц Ростова задействовали 136 единиц техники.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове коммунальные службы продолжают расчищать улицы и тротуары от снега. Для этого было задействовано 136 единиц техники и более 600 уборщиков. Об этом говорится на сайте городской администрации.

Коммунальные службы ведут расчистку и прилотковой части проезжих частей.

— В общей сложности в рамках ликвидации последствий снегопада, который прошел в начале минувшей недели, с улиц Ростова на спецплощадки вывезено свыше 12 тысяч кубометров снега, — говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 11 февраля, в Ростове из-за аварии без отопления остались 350 многоквартирных домов. Авария произошла в Советском районе на тепломагистрали большого диаметра.