Омский боец Андрей Корешков выступит в Гран-при PFL 3 апреля

Омский боец Андрей Корешков выступит в престижном турнире Гран-при PFL 3 апреля 2025 года. В нем примут участие восемь титулованных спортсменов со всего мира. Победитель соревнований получит титул и солидное денежное вознаграждение в размере 500 тысяч долларов США.