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Омский боец Андрей Корешков выступит в Гран-при PFL 3 апреля

Призовой фонд престижного турнира составит 500 тысяч долларов США.

Источник: Комсомольская правда

Омский боец Андрей Корешков выступит в престижном турнире Гран-при PFL 3 апреля 2025 года. В нем примут участие восемь титулованных спортсменов со всего мира. Победитель соревнований получит титул и солидное денежное вознаграждение в размере 500 тысяч долларов США.

Возвращение Корешкова в крупные лиги мирового уровня стало важным событием для российского ММА. Соревнования пройдут по олимпийской системе: участники проведут несколько раундов, прежде чем выйти в финал, где определится абсолютный победитель.

Состав спортсменов в полусреднем весе выглядит так:

— Андрей Корешков (Россия, экс-чемпион Bellatr);

— Магомед Умалатов (Россия, финалист ГП 2024).

— Мухамед Берхамов (Россия, в последнем бою побил экс-чемпиона PFL Рэя Купера III);

— Флорим Зендели (Албания, одержал 3 победы подряд в PFL);

— Джейсон Джексон (Ямайка, экс-чемпион Bellator);

— Яннис Бачар (Греция, экс-чемпион Cage Warriors, был нокаутирован на TUF 32);

— Логан Сторли (США, бывший временный чемпион Bellator);

— Масаюки Кикуири (Япония, бывший чемпион Pancrase).

Андрей Корешков — один из самых опытных российских бойцов смешанных единоборств в полусреднем весе (до 77 кг). За свою профессиональную карьеру он провел 36 боев, одержав 30 побед (18 нокаутами) и потерпев всего 6 поражений. Омский боец выступает за клуб Александра Шлеменко.

Ранее мы рассказывали, как опытный форвард омского хоккейного клуба забросил шайбу и сыграл свой юбилейный матч в лиге.