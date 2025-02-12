В Салавате у производителей нелегального алкоголя изъяли 21 тыс. бутылок контрафакта

Мужчины частично признали свою вину. Суд назначил одному из них принудительные работы сроком на 2,5 года с удержанием из зарплаты 10% в доход государства, второму — 2 года и 4 месяца колонии общего режима, а также постановил уничтожить весь контрафакт.