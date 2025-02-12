В Салавате у производителей нелегального алкоголя изъяли 21 тыс. бутылок контрафакта

В башкирском городе Салавате двоим мужчинам вынесли приговор за незаконный оборот алкоголя. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры республики.
В суде было установлено, что еще неустановленный следствием человек организовал в арендованных помещениях по улицам Молодогвардейцев и Южной производство спиртного под марками известных производителей. К работе и были привлечены подсудимые.
Деятельность злоумышленников пресекли сотрудники правоохранительных органов. Они изъяли более 21 тысячи бутылок готового к продаже контрафакта.
Мужчины частично признали свою вину. Суд назначил одному из них принудительные работы сроком на 2,5 года с удержанием из зарплаты 10% в доход государства, второму — 2 года и 4 месяца колонии общего режима, а также постановил уничтожить весь контрафакт.
— Материалы дела в отношении организатора выделены в отдельное производство, — сообщает прокуратура республики.
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