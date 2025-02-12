Как оформить визу в Китай и какие документы для этого нужны

Россияне могут находиться в Китае без визы до 240 часов (10 суток) при транзите через страну. Для этого необходимо иметь билеты с вылетом из одной страны, транзитом через Китай и последующим вылетом в третью страну, а также паспорт, срок действия которого истекает не менее, чем через три месяца. Для 240-часового безвизового транзита открыты 60 пограничных пунктов в 24 регионах Китая. Среди них: Пекин, Шанхай, провинции Хэбэй, Ляонин, Фуцзянь, Шаньси, Гуандун, Сычуань и другие.