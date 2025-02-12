Действующее вещество оземпика подавляет тягу к алкоголю

Результаты этих опытов, как отмечают ученые, подтверждают рассказы многих пациентов и их лечащих врачей о том, что оземпик и его аналоги не только уменьшили аппетит у носителей лишнего веса, но и также притупили их тягу к алкоголю. Это дает надежду на то, что данное средство уже в ближайшее время начнут использовать для лечения тяжелых форм алкоголизма после завершения более масштабных клинических испытаний, подытожили исследователи.