Окна, в пострадавших от атаки БПЛА домах, установят до 15 февраля

В Первомайском районе Ростова в домах, которые пострадали из-за атаки БПЛА, установят окна до конца недели. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
Как говорится в сообщении, ущерб был нанесен 113 квартирам. В них были повреждены балконы, частично выбиты окна и повреждено личное имущество.
— Первым делом специалисты восстановили работу коммунальных сетей. Главное сейчас — сохранить тепло в домах. До конца дня установим окна в 50 квартирах, остальные закончим до 15 февраля, — отметил Юрий Слюсарь.
Также будут выделены средства на восстановление трех учреждений здравоохранения, которые тоже пострадали от обломков БПЛА. Речь идет о женской консультации, наркологическом диспансере и отделении областной клинической больницы № 2.
— Поручил и.о. главы администрации Ростова Александру Скрябину отдельно рассмотреть вопрос проведения экспертизы поврежденных машин.