В РФ расширят возможность применения препарата для восстановления костей

ПЯТИГОРСК, 12 февраля. /ТАСС/. Ученые доработают биоассимилируемый препарат, восстанавливающий кости, для расширения его применения. Об этом сообщил заведующий кафедрой фармацевтической технологии с курсом медицинской биотехнологии Пятигорского медико-фармацевтического института — филиала Волгоградского государственного медуниверситета (ПМФИ-филиал ВолгГМУ) Дмитрий Компанцев.
«Изначально продукт разрабатывался исключительно в целях костной репарации в челюстно-лицевой зоне, а совсем узко — к вопросу об имплантации зубов. Специальная военная операция породила потребность в восстановлении крупных костных обломков, крупных поврежденных костей. Это совершенно другой план и динамика восстановления. Мы перестроились, в том числе и в ответ на этот социальный запрос», — сказал он во время пресс-конференции в региональном информационном центре «ТАСС Кавказ».
Ранее Компанцев сообщал ТАСС о разработке первого в мире биоассимилируемого геля для регенерации. Он позволяет восстановить костную ткань с идентичностью в 100%. «О нашей разработке узнали коллеги из Крыма, они производят очень интересный продукт — крымский кальцит, который обрабатывают сверхинтенсивным ультразвуком. У нас базовым источником кальция в материале были кости убойных животных, что создавало сложности. Они предложили заменить его на свой безопасный продукт с интересными биологическими свойствами», — пояснил заведующий кафедрой.
Смарт-система ранее была представлена в виде геля, который активировал процессы заживления. В результате доработки концепция препарата была пересмотрена. «Мы ушли от геля, перешли к твердой форме. Сейчас идет биологический опыт в Волгограде, в 2026 году вводим последнюю партию животных, в которых препарат представлен в новом формате», — пояснил доктор фармацевтических наук.
Компанцев добавил, что ранее разработанный биоассимилируемый гель для регенерации вызвал интерес в Иране, Пакистане, в странах Южной Америки и Азии, откуда ученым поступали предложения о сотрудничестве.