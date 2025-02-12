В РФ расширят возможность применения препарата для восстановления костей

«Изначально продукт разрабатывался исключительно в целях костной репарации в челюстно-лицевой зоне, а совсем узко — к вопросу об имплантации зубов. Специальная военная операция породила потребность в восстановлении крупных костных обломков, крупных поврежденных костей. Это совершенно другой план и динамика восстановления. Мы перестроились, в том числе и в ответ на этот социальный запрос», — сказал он во время пресс-конференции в региональном информационном центре «ТАСС Кавказ».