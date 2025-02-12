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Под Ростовом на М-4 начнется ремонт путепровода

В ближайшее время на 1062-м километре М-4 начнется масштабный ремонт.

Источник: Комсомольская правда

Под Ростовом на 1062-м километре М-4 в ближайшее время начнется масштабный ремонт путепровода. Об этом со ссылкой на директора ростовского филиала «Автодора» сообщил «Эксперт Юг».

Как говорится в сообщении, ремонтные работы будут проводиться в два этапа в круглосуточном режиме.

Во время первого этапа будет ограничено движение по прямому направлению на юг. А завершить этот этап планируют к лету. Во время второго этапа движение будет переведено обратно на прямое направление с сохранением четырех полос.

Отметим, что работы планируют завершить к концу года.