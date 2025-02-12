Врио губернатора назначил Владимира Ревенко своим заместителем

Врио губернатора Юрий Слюсарь назначил Владимира Ревенко своим заместителем. Теперь он будет заниматься вопросами развития строительного и жилищно-коммунального комплексов Ростовской области. Об этом говорится на сайте регионального правительства.
Известно, что Владимиру Ревенко 56 лет. Он окончил Новороссийскую государственную морскую академию по специальности инженер-механик. С 2016 года он был генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону», возглавлял ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».
Ранее сообщалось, что Владимир Ревенко покинул пост генерального директора ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».