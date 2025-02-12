Ричмонд
+1°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врио губернатора назначил Владимира Ревенко своим заместителем

Владимир Ревенко будет курировать вопросы строительного и жилищно-коммунального комплексов Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Врио губернатора Юрий Слюсарь назначил Владимира Ревенко своим заместителем. Теперь он будет заниматься вопросами развития строительного и жилищно-коммунального комплексов Ростовской области. Об этом говорится на сайте регионального правительства.

Известно, что Владимиру Ревенко 56 лет. Он окончил Новороссийскую государственную морскую академию по специальности инженер-механик. С 2016 года он был генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону», возглавлял ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».

Ранее сообщалось, что Владимир Ревенко покинул пост генерального директора ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».