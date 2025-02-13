В Александровске бывший депутат лишился поста директора в школе

Агентству Ura.Ru школы бывший директор сообщила о намерении оспорить решение в суде, а также предложить работать в учебном заведении в качестве простого педагога. В конце прошлого года издание со ссылкой на краевую прокуратуру сообщало, что госпожа Зимина была отстранена от руководства образовательным учреждением на один год. Поводом для дисквалификации послужила несвоевременная выплата зарплаты педагогам гимназии.