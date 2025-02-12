Количество ДТП в Башкирии сократилось почти на 20%

Руководитель ведомства утверждает, что в прошлом году снизилось количество дорожно-транспортных происшествий и травмированных в результате таких инцидентов, но в то же время зафиксирован рост числа погибших. Всего было зарегистрировано 2 956 ДТП, в которых погибли 397 и получили увечья 3 597 человек.