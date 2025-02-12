Количество ДТП в Башкирии сократилось почти на 20%

В Доме Республики прошло заседание Межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Башкирии. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава регионального Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.
Руководитель ведомства утверждает, что в прошлом году снизилось количество дорожно-транспортных происшествий и травмированных в результате таких инцидентов, но в то же время зафиксирован рост числа погибших. Всего было зарегистрировано 2 956 ДТП, в которых погибли 397 и получили увечья 3 597 человек.
Главными причинам происшествий в ГАИ называют столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов. Виновниками 85% аварий стали водители. При этом 354 ДТП совершили граждане, которые сели пьяными за руль.
По словам Владимира Севастьянова, по итогам реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» число аварий в Башкирии удалось сократить практически на 20%.
На прошедшем заседании прошло обсуждение мер по дальнейшему снижению количества ДТП. Планируется установка и замена знаков и светофоров, устройство систем освещения и пешеходных дорожек, ликвидация дефектов дорожного покрытия и нанесение разметки.
— Кроме того, в местах концентрации ДТП будем разрабатывать совместно с заинтересованными ведомствами индивидуальные планы по снижению аварийности, — заявил глава ГАИ республики.
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