В Кузбассе учредили медаль в честь геолога Алексея Конторовича

КЕМЕРОВО, 12 февраля. /ТАСС/. Медаль академика Алексея Конторовича утверждена в Кемеровской области, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства региона.
Согласно тексту постановления, медалью будут награждаться граждане и организации за значительный вклад в развитие российской науки, образования и общественной деятельности, подготовку научных кадров и высококвалифицированных специалистов, а также за выдающиеся производственные достижения, открытия и изобретения в области науки и техники. Ранее с ходатайством об учреждении медали Алексея Конторовича еще при жизни академика обратилось руководство ФИЦ угля и углехимии СО РАН.
В научно-образовательном центре «Кузбасс-Донбасс» уточнили, что под научным руководством академика Конторовича защищено более 80 кандидатских диссертаций и более 30 докторский диссертаций. Среди его учеников — руководители геологоразведочного производства в Сибири, ученые, педагоги, специалисты в областях региональной геологии, тектоники, органической геохимии, литологии, гидрогеологии, математической геологии.