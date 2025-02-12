В Кузбассе учредили медаль в честь геолога Алексея Конторовича

Согласно тексту постановления, медалью будут награждаться граждане и организации за значительный вклад в развитие российской науки, образования и общественной деятельности, подготовку научных кадров и высококвалифицированных специалистов, а также за выдающиеся производственные достижения, открытия и изобретения в области науки и техники. Ранее с ходатайством об учреждении медали Алексея Конторовича еще при жизни академика обратилось руководство ФИЦ угля и углехимии СО РАН.