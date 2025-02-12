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В Ростовской области родители одиннадцатиклассников напишут ЕГЭ

Акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» стартовала в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области родители школьников напишут ЕГЭ в рамках акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». Об этом говорится на сайте регионального правительства.

Это должно помочь родителям и выпускникам снять лишнее психологическое напряжение, которое возникает при подготовке к экзамену. Также благодаря акции общественность лучше ознакомиться с экзаменационной процедурой.

— В ходе пробного ЕГЭ взрослые пройдут через все процедуры экзамена: регистрируются, сдают телефоны и личные вещи, проходят предэкзаменационный контроль, заполняют бланки, — рассказал первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

А еще родители узнают, как печатаются экзаменационные материалы и, как осуществляется на ЕГЭ контроль.