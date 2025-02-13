В Краснодаре ко Дню Победы запланировано более 200 мероприятий

В преддверии праздника в Краснодаре проведут квесты, фестивали, викторины, конкурсы, концерты, соревнования и экспозиции. Улицы и общественный транспорт будут оформлены в едином стиле.
По словам Евгения Наумова, большое внимание уделят ветеранам. В 2025 году для 15 из них отремонтируют жилье и вручат 939 медалей. Также им планируют направить единовременную выплату.
Весной в Краснодаре состоится Международный патриотический форум, организованный активистами движения «Пост № 1». Ожидается, что в нем примут участие делегации из 50 регионов России.
В преддверии праздника разработали более 30 маршрутов для пеших экскурсий. Кроме того, весной пройдут фестивали духовых оркестров и ретротехники, выставки и реконструкции исторических событий, а также концерты во дворах ветеранов.
В городе к 9 Мая установят различные архитектурные формы. Символика Дня Победы будет украшать как социальные объекты, так и многоквартирные дома. Сейчас флаги уже установили на 110 предприятиях потребительской сферы: рынках, ярмарках, кафе, ресторанах, универмагах и ТЦ.
В честь юбилея Победы городской транспорт украсят тематическими наклейками. Кроме того, на линии выйдет «Трамвай Победы-80». В украшенном вагоне артисты исполнят песни военных лет. Для подростков организуют квест «Наследники Победы — 2025».
Мероприятия пройдут с соблюдением всех мер безопасности. В парке имени 30-летия Победы состоится десятый ежегодный фестиваль ретротехники и клубов исторической реконструкции «Наследие». Кульминацией фестиваля станет реконструкция эпизода боя по прорыву «Голубой линии». Также запланирован масштабный автопробег.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что на Кубани всем ветеранам Великой Отечественной войны присвоят статус почетных граждан муниципалитетов, в которых они живут.