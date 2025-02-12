Из-за гололеда травмировались более тысячи уфимцев

По данным журналистов, в травматологический пункт городской клинической больницы № 21 за сутки поступают от 80 до 120 пациентов. Чаще всего к врачам попадают граждане с переломами и травмами верхних и нижних конечностей. Обычно от падений на льду страдают пожилые люди.