Из-за гололеда травмировались более тысячи уфимцев

Более тысячи жителей Уфы пострадали из-за гололеда. Об этом сообщает ГТРК «Башкортостан».
По данным журналистов, в травматологический пункт городской клинической больницы № 21 за сутки поступают от 80 до 120 пациентов. Чаще всего к врачам попадают граждане с переломами и травмами верхних и нижних конечностей. Обычно от падений на льду страдают пожилые люди.
Всего за месяц в травмпункт учреждения обратились около двух тысяч жителей столицы Башкирии, больше половины из этого числа получили травмы на улице.
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