В Ростове на Толмачева завершили ремонтные работы на теплотрассе

В Ростове завершили ремонтно-восстановительные работы на теплотрассе на улице Толмачева. Об этом в своем телеграм-канале сообщил исполняющий обязанности министра ЖКХ Ростовской области Сергей Орлов.
Теперь после заполнения и опрессовки системы специалисты приступят к подключению многоквартирных домов. По словам Сергея Орлова, этот процесс займет несколько часов.
Напомним, вечером во вторник, 11 февраля, на улице Толмачева был обнаружен дефект на теплотрассе большого диаметра. По этой причине без тепла остались 350 многоквартирных жилых домов в центральной части города.