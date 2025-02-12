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В три раза выросло число выявленных фактов получения взятки в Ростове

В Ростове за год выявили 127 фактов получения взятки.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове за год было зафиксировано в три раза больше фактов получения взятки. Об этом говорится в отчете управления МВД по Ростову за 2024 год.

Так, в прошлом году было выявлено 127 фактов получения взятки, когда в 2023 году таких случаев было 48. Также за 2024 год выявили 37 фактов дачи взятки. Еще было совершено 203 преступления против государственной службы.

— По итогам отчетного года задокументировано 1 400 уголовно наказуемых деяний, совершенных в сфере экономики, из них более 1 000 относятся к преступлениям тяжких и особо тяжких составов, — говорится в сообщении.