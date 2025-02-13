В Крыму для туристов высадили новые оливковые сады

«У нас есть третье море, это море лавандовое. Такого нет больше ни в одном субъекте Российской Федерации, да и немногие страны мира могут этим похвастаться. Появились такие предприятия, как устричные, улиточные фермы, появились сыроварни, которые производят сыры по уникальным технологиям из крымского молока», — рассказал Сергей Ганзий.