В Крыму для туристов высадили новые оливковые сады

«Можно попробовать оливки местного производства, в России их выращивают только в Республике Крым. Вот это наша локальная кухня. В крупных крымских отелях их выращивают, консервируют оливки и маслины и подают своим гостям», — сказал он.
В аграрном секторе республики есть такие «магнитики» для туристов, которых нет больше нигде в России.
«У нас есть третье море, это море лавандовое. Такого нет больше ни в одном субъекте Российской Федерации, да и немногие страны мира могут этим похвастаться. Появились такие предприятия, как устричные, улиточные фермы, появились сыроварни, которые производят сыры по уникальным технологиям из крымского молока», — рассказал Сергей Ганзий.
В России на долю агротуризма приходится всего 1,5% общего турпотока, но это направление динамично развивается, подчеркнул он. В Крыму количество экскурсий на такие фермы, виноградники, сыроварни и другие «зеленые» объекты за последние десять лет выросло в десять раз, подчеркнул министр.
Ранее глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что спрос на летние туры в Крым в рамках раннего бронирования практически вдвое превысил показатели прошлого года. В республике работает более 1100 объектов размещения, в том числе парки, музеи, объекты показа различной направленности.