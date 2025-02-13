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В Крыму для туристов высадили новые оливковые сады

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев — РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Крыму набирают популярность новые объекты туризма — оливковые сады. Их заложили уже несколько крупных курортных отелей республики, рассказал РИА Новости Крым министр курортов и туризма Сергей Ганзий.

«Можно попробовать оливки местного производства, в России их выращивают только в Республике Крым. Вот это наша локальная кухня. В крупных крымских отелях их выращивают, консервируют оливки и маслины и подают своим гостям», — сказал он.

В аграрном секторе республики есть такие «магнитики» для туристов, которых нет больше нигде в России.

«У нас есть третье море, это море лавандовое. Такого нет больше ни в одном субъекте Российской Федерации, да и немногие страны мира могут этим похвастаться. Появились такие предприятия, как устричные, улиточные фермы, появились сыроварни, которые производят сыры по уникальным технологиям из крымского молока», — рассказал Сергей Ганзий.

В России на долю агротуризма приходится всего 1,5% общего турпотока, но это направление динамично развивается, подчеркнул он. В Крыму количество экскурсий на такие фермы, виноградники, сыроварни и другие «зеленые» объекты за последние десять лет выросло в десять раз, подчеркнул министр.

Ранее глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что спрос на летние туры в Крым в рамках раннего бронирования практически вдвое превысил показатели прошлого года. В республике работает более 1100 объектов размещения, в том числе парки, музеи, объекты показа различной направленности.

туризм и отдых