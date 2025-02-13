Волгоградцам напомнили о правилах поведения на водоемах

В Волгоградской области установились низкие температуры, лед успел сковать пруды и реки. Ледостав наблюдается на ериках Волго-Ахтубинской поймы и на Дону, куда устремились волгоградцы. Для них зимняя рыбалка — это азарт и отдых.
«Я не выхожу на лед, если не уверен, — подчеркнулл житель Калачевского района Виктор Верхоляк. — Беру бур, делаю лунку и проверяю толщину льда».
Лед ошибок не прощает. Поэтому сотрудники Главного управления МЧС России по Волгоградской области регулярно проводят профилактические мероприятия в местах массового выхода людей на лед, в ходе которых до отдыхающих граждан и любителей рыбной ловли доводятся меры безопасности при нахождении на водных объектах в зимний период, порядок действий при ЧП и правила оказания первой помощи.
«Провели совместный рейд с линейным отделом полиции, рыбоохраной, ГИМС в Калачевском районе по реке Дон, — говорит старший госинспектор по маломерным судам центра ГИМС ГУ МЧС России по Волгоградской области Юрий Нужин. — Обследовали территорию берега, 10 километров, в трех местах вышли на лед. На Дону лед очень тонкий, и только в одном месте толщина составила 10 см, в других — по 5 см. Очень небезопасный лед. Проводим профилактические беседы с рыбаками, вручаем им памятки, разъясняем порядок оказания первой помощи».
К сожалению, правила соблюдают не все, и зимняя рыбалка порой оборачивается трагедией. Ведь водоемы зимой, даже после самого крепкого мороза, могут представлять опасность. Среди причин — подводные течения и родники, а также растения, уменьшающие прочность ледового покрытия. Главное управление МЧС России по Волгоградской области еще раз напоминает: при выходе на лед необходимо соблюдать особую осторожность. Обнаружив трещины на льду, даже незначительные, стоит незамедлительно вернуться на берег. При этом идти лучше, делая скользящие движения. Также следует избегать нахождения на льду в темное время суток и в плохую погоду. В случае возникновения чрезвычайной ситуации или происшествия нужно звонить по телефону 101.