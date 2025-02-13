Волгоградцам напомнили о правилах поведения на водоемах

К сожалению, правила соблюдают не все, и зимняя рыбалка порой оборачивается трагедией. Ведь водоемы зимой, даже после самого крепкого мороза, могут представлять опасность. Среди причин — подводные течения и родники, а также растения, уменьшающие прочность ледового покрытия. Главное управление МЧС России по Волгоградской области еще раз напоминает: при выходе на лед необходимо соблюдать особую осторожность. Обнаружив трещины на льду, даже незначительные, стоит незамедлительно вернуться на берег. При этом идти лучше, делая скользящие движения. Также следует избегать нахождения на льду в темное время суток и в плохую погоду. В случае возникновения чрезвычайной ситуации или происшествия нужно звонить по телефону 101.