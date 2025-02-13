На Кубани всем участникам ВОВ присвоят звания почетных граждан

По указанию Президента России всем ветеранам Великой Отечественной войны будут присвоены звания почетных граждан их муниципалитетов. Об этом стало известно на расширенном заседании краевого организационного комитета «Победа», где выступил губернатор. В мероприятии принимали участие представители Законодательного Собрания, федерального инспектора и краевых властей.
«В этом году исполняется 80 лет с момента Великой Победы, поэтому важно тщательно организовать все мероприятия. Мы должны помнить о наших ветеранах. На Кубани осталось 4424 ветерана, из которых лишь 275 — участники войны. По поручению Президента необходимо присвоить им звания почетных граждан», — рассказал Вениамин Кондратьев.
Вице-губернатор Александр Топалов сообщил, что 54 ветерана уже получили соответствующие звания.
Ранее «Комсомолка» сообщила, что единственный в Краснодарском крае Парад Победы пройдет в Новороссийске. В 2024 году торжественное шествие в городе-герой состоялось без зрителей, но в первые в колонне прошли герои СВО.