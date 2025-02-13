На Кубани всем участникам ВОВ присвоят звания почетных граждан

«В этом году исполняется 80 лет с момента Великой Победы, поэтому важно тщательно организовать все мероприятия. Мы должны помнить о наших ветеранах. На Кубани осталось 4424 ветерана, из которых лишь 275 — участники войны. По поручению Президента необходимо присвоить им звания почетных граждан», — рассказал Вениамин Кондратьев.