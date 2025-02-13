Экологи проверили чистоту воздуха в Янино и Дубровке

Специалисты Госэконадзора Ленинградской области проверили качество воздуха в Янино и Дубровке после жалоб местных жителей. На место выехала мобильная лаборатория, которая взяла пробы у жилой застройки и производственных объектах. Об этом в среду, 12 февраля, сообщает «Online47» со ссылкой на областной Госэконадор.
— В процессе анализа взятых проб были оценены ключевые показатели: уровни оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, сероводорода, диоксида серы, аммиака, ртути и содержание пыли, характерные для расположенных поблизости производственных объектов, — уточняет издание.
Лабораторная экспертиза не зафиксировала превышения каких-либо вредных веществ в атмосфере. Однако Эконадзор Ленинградской области продолжит мониторинг качества воздуха в Янино и Дубровке.
Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» сообщала о превышенной концентрации вредных веществ в реке Нейма в Ленинградской области.