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Экологи проверили чистоту воздуха в Янино и Дубровке

Мобильная лаборатория не обнаружила превышения каких-либо вредных веществ в атмосферном воздухе.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты Госэконадзора Ленинградской области проверили качество воздуха в Янино и Дубровке после жалоб местных жителей. На место выехала мобильная лаборатория, которая взяла пробы у жилой застройки и производственных объектах. Об этом в среду, 12 февраля, сообщает «Online47» со ссылкой на областной Госэконадор.

— В процессе анализа взятых проб были оценены ключевые показатели: уровни оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, сероводорода, диоксида серы, аммиака, ртути и содержание пыли, характерные для расположенных поблизости производственных объектов, — уточняет издание.

Лабораторная экспертиза не зафиксировала превышения каких-либо вредных веществ в атмосфере. Однако Эконадзор Ленинградской области продолжит мониторинг качества воздуха в Янино и Дубровке.

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» сообщала о превышенной концентрации вредных веществ в реке Нейма в Ленинградской области.

экология