Экологи проверили чистоту воздуха в Янино и Дубровке

Специалисты Госэконадзора Ленинградской области проверили качество воздуха в Янино и Дубровке после жалоб местных жителей. На место выехала мобильная лаборатория, которая взяла пробы у жилой застройки и производственных объектах. Об этом в среду, 12 февраля, сообщает «Online47» со ссылкой на областной Госэконадор.