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Что можно и нельзя делать в Никитин день 13 февраля, который называют Пожарник

Узнали, что можно и нельзя делать 13 февраля, когда отмечают Никитин день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 13 февраля вспоминает святого Никиту. В народе принято праздновать Никитин день. Есть еще одно название — день Никиты Пожарника. Оно появилось по причине того, что святой считался покровителем огня.

Что нельзя делать 13 февраля.

В указанный день основной запрет связан с играми с огнем. Кроме того, не рекомендуется ругаться, вступать в конфликты. Подобное может обернуться болезнями, бедностью. Вместе с тем не следует громко разговаривать, шуметь. А еще нельзя брать деньги в долг. Предки верили, что их будет сложно вернуть.

Что можно делать 13 февраля.

По традиции, в указанный день ходили в церковь, молились святому, прося у него защиты от пожаров. Вместе с тем 13 февраля проводили с семьей.

Согласно приметам, красный цвет огня предсказывает мороз. В том случае, если пламя белое, то ждали оттепель. Воробьи, утепляющие гнезда, говорят про сильные морозы.

Тем временем в Беларуси один из мобильных операторов объявил о повышении тарифов.

Ранее мы собрали, что произошло после поражения Арины Соболенко от россиянки Александровой на турнире в Дохе: «Целую неделю все еще думала об этом».

А еще мы писали, что что белорус задолжал оператору одну копейку 14 лет назад — долг вырос в 1500 раз.