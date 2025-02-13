Что можно и нельзя делать в Никитин день 13 февраля, который называют Пожарник

В указанный день основной запрет связан с играми с огнем. Кроме того, не рекомендуется ругаться, вступать в конфликты. Подобное может обернуться болезнями, бедностью. Вместе с тем не следует громко разговаривать, шуметь. А еще нельзя брать деньги в долг. Предки верили, что их будет сложно вернуть.