Что можно и нельзя делать в Никитин день 13 февраля, который называют Пожарник

Православная церковь 13 февраля вспоминает святого Никиту. В народе принято праздновать Никитин день. Есть еще одно название — день Никиты Пожарника. Оно появилось по причине того, что святой считался покровителем огня.
Что нельзя делать 13 февраля.
В указанный день основной запрет связан с играми с огнем. Кроме того, не рекомендуется ругаться, вступать в конфликты. Подобное может обернуться болезнями, бедностью. Вместе с тем не следует громко разговаривать, шуметь. А еще нельзя брать деньги в долг. Предки верили, что их будет сложно вернуть.
Что можно делать 13 февраля.
По традиции, в указанный день ходили в церковь, молились святому, прося у него защиты от пожаров. Вместе с тем 13 февраля проводили с семьей.
Согласно приметам, красный цвет огня предсказывает мороз. В том случае, если пламя белое, то ждали оттепель. Воробьи, утепляющие гнезда, говорят про сильные морозы.
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