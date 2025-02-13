Искусный интеллект: Манюня, Юнона и робот-помощник

Ксения — талантливый разработчик в сфере искусственного интеллекта. В ее жизни наступает черная полоса: начальство не принимает новый проект, а молодой человек не поддерживает ее. Она решает сбежать от проблем в дом на берегу океана, который оснащен искусственным интеллектом по имени Маркус. Он удовлетворит любое желание гостя и сделает все для комфортного пребывания. С первой чашки кофе Маркус поражает Ксению интеллектом и остроумием. Он предугадывает все ее желания. Впервые Ксения чувствует полную идиллию. Но оказывается, Маркус не готов быть просто помощником и претендует на отношения. У него уже разработана программа их с Ксенией совместной жизни.