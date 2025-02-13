Искусный интеллект: Манюня, Юнона и робот-помощник

Манюня возвращается с новыми проблемами и приключениями, юбилейная «Юнона и Авось» будет представлена в Кремле. Юлия Пересильд будет общаться с влюбленным ИИ, а Валерий Гергиев опять соберет «Зарядье». «Известия» выбрали главные культурные события на ближайшую неделю.
Кино.
Засада, 16+
Режиссер: Марк Бурман. В ролях: Аарон Экхарт, Джонатан Риз Майерс, Коннор Паоло, Грегори Симс, Джейсон Дженао, Джордан Джонсон-Хиндс.
Фото: ADMEКадр из фильма «Засада».
Всероссийская телепремьера боевика Марка Бурмана. Капитану Драммонду, возглавляющему группу элитных коммандос, поручено собирать секретную информацию, которая может изменить судьбу войны. На краю джунглей команду атакует подавляющая невидимая сила вражеской армии, и она должна следовать за ней в сложный лабиринт тоннелей Кути, с врагом и ловушками на каждом шагу.
19 февраля, РЕН ТВ.
Манюня: День рождения Ба, 6+
Режиссер: Арман Марутян. В ролях: Екатерина Темнова, Карина Кагра (Каграманян), Карина Мнацаканян, Джульетта Степанян, Арман Навасардян, Арсен Григорян, Мариам Мано, Тамара Петросян, Анна Андреасян.
Фото: К. Б. А./Кинокомпания братьев АндреасянКадр из фильма «Манюня: День рождения Ба».
Приближается грандиозное торжество — юбилей Ба, на который собираются родные и близкие, даже наконец-то приедет ее сестра Фая. Родители Манюни, Каринки и Наринэ, прикладывают массу усилий, чтобы праздник прошел идеально. Но, как назло, всё идет не по плану: сбегает баран, испорчен именинный торт, да еще оказывается, что Манюню взяли в престижную школу и теперь девочка переезжает в другой город. Смогут ли маленькие героини спасти праздник и сохранить свою дружбу?
С 13 февраля в прокате.
Пигси: Путешествие сквозь время, 6+
Режиссер: Цю Ливей.
Фото: SubmarineКадр из мультфильма «Пигси: Путешествие сквозь время».
Анимационная картина о тернистом пути ленивого поросенка к настоящему счастью. Далекое-далекое будущее. Эгоистичный поросенок капитан Пигси отправляется в путешествие, полное опасных приключений. Он мечтает о лучшей жизни. Но оказывается, истинное счастье ближе, чем он думает. Мультфильм придется по вкусу поклонникам картин «Пятый элемент» и «Автостопом по галактике». Зритель увидит захватывающее зрелище, полное экшена, юмора и вместе с тем глубоких размышлений о нашем мире.
С 13 февраля в прокате.
ON и Она, 16+
Режиссер: Евгений Корчагин. В ролях: Юлия Пересильд, Алексей Широчкин, Игорь Чернявый, Джейн Мирро, Владимир Стеклов, Кирилл Зайцев.
Фото: Инфинити контентКадр из фильма «ON и Она».
Ксения — талантливый разработчик в сфере искусственного интеллекта. В ее жизни наступает черная полоса: начальство не принимает новый проект, а молодой человек не поддерживает ее. Она решает сбежать от проблем в дом на берегу океана, который оснащен искусственным интеллектом по имени Маркус. Он удовлетворит любое желание гостя и сделает все для комфортного пребывания. С первой чашки кофе Маркус поражает Ксению интеллектом и остроумием. Он предугадывает все ее желания. Впервые Ксения чувствует полную идиллию. Но оказывается, Маркус не готов быть просто помощником и претендует на отношения. У него уже разработана программа их с Ксенией совместной жизни.
С 13 февраля в прокате.
Натали и Александр, 16+
Режиссер: Владимир Щегольков. В ролях: Ксения Трейстер, Александр Зарядин, Данил Акутин, Полина Ауг, Алексей Барабаш, Ростислав Бершауэр, Орит Блейзер, Владимир Большов, Павел Ващилин, Григорий Верник, Игорь Верник.
Фото: COSMOS studioКадр из сериала «Натали и Александр».
История любви Натальи Гончаровой и Александра Пушкина. Короткий период жизни, ставший самым счастливым и самым роковым для них. Главная героиня этой истории — женщина — жена, мать, муза, светская дива: Наталья Николаевна Гончарова. Как всякая девушка, Натали мечтала о простом человеческом счастье, но жизнь загадала ей быть женой и музой гения. События сериала начнутся со сватовства поэта к юной красавице и продолжатся до 1834 года и знакомства с Дантесом.
С 17 до 20 февраля, 22:00, Первый канал.
Аутсорс, 16+
Режиссер: Душан Глигоров. В ролях: Иван Янковский, Эльдар Калимулин, Данил Стеклов, Виталий Коваленко, Дмитрий Сумин, Леонид Тележинский, Мила Ершова, Карина Александрова, Даша Котрелева, Дарья Савельева, Елизавета Руфина, Сергей Дьяков, Антон Пахомов.
Фото: OkkoКадр из сериала «Аутсорс».
Середина 1990-х, маленький город на краю земли. В тюрьме особого назначения ждут своей участи заключенные-смертники. Сотрудники тюрьмы, которые должны приводить приговор в исполнение, тоже находятся «за решеткой» своих проблем. Надзиратель Саша не уверен, что хочет жениться на своей невесте Наташе, которая как будто нарочно попадает в неприятную историю перед свадьбой. А тюремный врач Петр счастлив в браке, но не может преодолеть патологическую зависимость от секса на стороне и в результате приносит в семью несчастье.
С 13 февраля в Okko.
Театр.
Юнона и Авось, 16+
Режиссер: Александр Рыхлов. В ролях: Никита и Александр Поздняковы, Николай Дроздовский, Светлана Бакаева, Анна Буркина, Наталья Крестьянских, Диана Орловская, Екатерина Кульчицкая, Николай Лютов, Ив Набиев.
Фото: ООО «Арт-Концепт’Рок-опера “Юнона и Авось”.
Легендарная рок-опера «Юнона и Авось» Алексея Рыбникова и Андрея Вознесенского празднует юбилей на сцене Государственного Кремлевского дворца. Сюжет о всепоглощающей трагической любви графа Резанова и Кончиты написали Рыбников и Вознесенский, а Марк Захаров инсценировал его в 1980 году в «Ленкоме». 45 лет назад постановка впечатлила зрителей и с тех пор остается одной из самых известных рок-опер на российской сцене.
Версия Алексея Рыбникова призвана возвратить изначальную идею создателей произведения. В ней соединились традиции русской духовной музыки, фольклор, жанры массовой городской музыки с образными, идейными и эстетическими приоритетами композитора.
16 февраля, 19:00, Государственный Кремлевский дворец.
Родинки, 16+
Режиссер: Дмитрий Изместьев. В ролях: Дарья Рощина, Антон Савватимов, Анна Сазонова.
Фото: Пресс-служба РАМТаСпектакль «Родинки».
Самый загадочный спектакль сезона, в котором режиссер и молодые артисты театра исследуют тему детства не как «прекрасного далека» с бабушкиными пирогами и зубными феями, а как территорию выживания и травм.
В окружении живой музыки и вокала, документальной искренности и теплых объятий со всем залом театр приглашает родителей — настоящих и будущих, с детьми и без — отважно пройти коридор взросления, перезаписать свой опыт прошлого и «выйти на светлой стороне». Может быть, даже вместе спеть что-нибудь из «Битлз».
16 февраля, 19:30, РАМТ.
Ф. М. Игры, 16+
Режиссер: Евгений Козлов. В ролях: Лёня Нечаев, Евгений Славинский, Екатерина Старателева, Екатерина Куликова, Егор Медведев, Сергей Тупогуз, Богдан Кочуров.
Режиссер и хореограф Евгений Козлов исследует проблематику романов Федора Достоевского «Игрок» и «Преступление и наказание» в синтезе театральных форм: здесь есть опера, танец, физический театр и, конечно же, драматургия текстов Достоевского.
Фото: Фото: Пресс-служба БДТ им. Г. А. Товстоногова/Стас ЛевшинСпектакль «Ф. М. Игры».
Создатели спектакля стремились к «резонансу на частоте Достоевского», отсюда и игра слов в названии «Ф. М. Игры»: ФМ — это не только Федор Михайлович, но FM, как легко догадаться.
14, 15 февраля, 19:00, БДТ им. Г. А. Товстоногова, Малая сцена (Санкт-Петербург).
Паралимпиец, 16+
Режиссер: Роман Габриа. В ролях: Виталий Ярош.
Фото: Пресс-служба театра «Пара’Спектакль “Паралимпиец”.
История спортсмена-паралимпийца, рассказанная от первого лица, с элементами перформативного взаимодействия со зрителями. Монолог человека, проплывающего персональную дистанцию со всеми ее препятствиями и юмором. Не просто спектакль, а исповедь, монолог человека на грани возможного. История мужества и преодоления, схватки человека с судьбой, в которой каждая новая победа неокончательна, — это лишь один из множества шагов на долгом и трудном пути под названием жизнь.
18 февраля, 20:00, Новый Манеж.
Волшебный чердачок, 3+
Режиссер: Людмила Мунирова. В ролях: Елена Пономарёва, Александр Хотенов.
Фото: Пресс-служба Центра океанографии и морской биологии «Москвариум’Спектакль “Волшебный чердачок”.
Главные герои, Маша и Саша, пригласят посетителей в увлекательное путешествие, чтобы отыскать своего друга — пропавшую куклу Ивашку. Вместе они исследуют загадочный чердачок, полный тайн и волшебства. На каждом шагу их ждут многочисленные загадки, таинственные предметы и знакомства с различными персонажами. Герои столкнутся с пауком, который похитил их друга. Им нужно будет объединить усилия, чтобы одолеть злого персонажа, спасти игрушку и вернуть ее домой.
До 25 мая, 11:00, 13:00, 16:30, ВДНХ, «Москвариум», камерный зал «Ламантин».
Дама с собачкой, 16+
Режиссер: Алла Решетникова. В ролях: Антон Соколов, Наталья Шклярук, Диана Егорова, Андрей Исаенков, Дмитрий Воркунов, Сергей Ренсевич.
Фото: Пресс-служба Московского Губернского театра/Герман ЖигуновОписание картинки.
Драма по одному из самых известных рассказов Чехова — история о том, как курортный роман двух с виду благополучных людей нарушил весь ход их жизни.
Дмитрий Дмитриевич Гуров заполняет свои дни обедами в ресторанах и поисками новых любовных приключений, цинично оправдывая свои пристрастия несчастливой семейной жизнью. И всё шло бы и дальше по накатанной колее, не случись однажды встреча с женщиной. Всё началось как курортный роман, но обернулось тем, что доселе было неведомо для обоих, — любовью.
13, 14 февраля, 19:00, Московский Губернский театр, малая сцена.
Вселенная Руми, 6+
Режиссёр: Вадим Пинский. В ролях: Денис Игнатов, Глеб Бор, Вильдан Фасхутдинов, Александр Толмачёв, Василиса Кашуба, Екатерина Жигульская, Александра Плетнева, Тамара Логвинова, Карлен Кардашян, Кристина Левченко, Рустам Махмутов, Михаил Матыченко.
Фото: Пресс-служба театр «Модерн’Спектакль “Вселенная Руми”.
Премьера космического мюзикла для всей семьи по мотивам книги Алексея Шошева об инопланетном герое и его московских друзьях, спасающих Землю от межгалактического зла. Это захватывающая и трогательная история о надежде, любви, дружбе и отваге. Вместе с актерами зрители путешествуют в иное измерение, становятся свидетелями и участниками космических баталий. Благодаря уникальным костюмам и мультимедийным эффектам фантастика превращается в реальность, и космос становится ближе. Спектакль наполнен музыкой, танцами и добрым юмором.
15 февраля, 12:00, Театр «Модерн».
Концерты.
МГАСО: Бриттен. Шостакович. Стравинский, 6+
Фото: Пресс-служба «МГАСО’Дмитрий Маслеев.
Московский государственный академический симфонический оркестр под руководством Ивана Никифорчина представят в зале «Зарядье» программу из произведений трех великих творцов XX в. Солист — Дмитрий Маслеев (фортепиано). За дирижерским пультом маэстро Антон Гришанин. В программе: Бенджамин Бриттен — Симфония-реквием, op. 20, Дмитрий Шостакович — Концерт № 2 для фортепиано с оркестром, Игорь Стравинский — Музыка к балету «Петрушка».
17 февраля, 19:00, зал «Зарядье».
Симфонический оркестр Мариинского театра и Валерий Гергиев, 6+
Фото: Пресс-служба «МГАСО’Концерт “Бриттен. Шостакович. Стравинский”.
Солисты, хор и симфонический оркестр Мариинского театра выступят в Московском концертном зале «Зарядье». Прозвучит Концерт для скрипки, виолончели и фортепиано с оркестром до мажор Бетховена. Солисты — Лоренц Настурика-Гершовичи (скрипка), Нарек Ахназарян (виолончель) и Иван Рудин (фортепиано). Во втором отделении Симфония № 2 ре мажор Брамса. Исполнение этой симфонии станет достойным завершением цикла концертов.
13 февраля, 19:00, зал «Зарядье».
Музеи.
Изображая воздух. Русский импрессионизм, 12+
Фото: Музей русского импрессионизмаЭкспозиция работ в Музее русского импрессионизма.
Экспозиция объединяет работы Константина Коровина, Игоря Грабаря, Станислава Жуковского и других мастеров рубежа XIX-XX веков. Представлено более 150 произведений из 76 государственных собраний и частных коллекций от Калининграда до Дальнего Востока. Особенностью экспозиции станет акустический перформанс «Слушая импрессионизм», созданный специально для выставки салоном «Сцена 23». Авторы проекта режиссер Денис Азаров и композитор Олег Макаров. Музыкально-звуковая палитра создает ощущение полного погружения, передавая зрителю не только визуальные, но и акустические, порой почти осязаемые, впечатления.
С 14 февраля до 1 июня, Музей русского импрессионизма.
Каретный дворик, 0+
Фото: Пресс-служба Государственного исторического музеяЭкспозиция старинных экипажей.
Бесценные кареты переезжают. В Историческом музее открылась экспозиция старинных экипажей. Для артефактов в стенах музея создали новое выставочное пространство. В число важнейших предметов, формирующих экспозицию Государственного Исторического музея по истории Российской империи, входят три уникальных экипажа: коляска Павла I, карета детей Александра II и парадная карета семьи графа Матюшкина. Они имеют важное историко-культурное значение как памятники искусства экипажного дела России.
С 13 февраля, Государственный Исторический музей.
Новая зона с медузами в «Москвариуме», 0+
Фото: Пресс-служба Центра океанографии и морской биологии «Москвариум’Новая зона с медузами в “Москвариуме”.
В экспозиции «Аквариума» откроется новая тематическая зона с одними из самых загадочных существ морей и океанов — медузами. Первые посетители увидят ушастых аурелий, а позже к тем присоединятся гребневики, морские крапивы и корнероты. Все они различаются по размерам, форме и окраске.
В новой тематической зоне расположены аквариумы-колбы, которые отсылают к футуристичным пейзажам из фантастических фильмов.
С 14 февраля, ВДНХ, «Москвариум».
Формы и образы. Лаки, 0+
Фото: Пресс-служба Министерства культуры РФВыставка о традициях русской лаковой миниатюры.
Проект рассказывает об истории и развитии русской миниатюрной живописи, ставшей уникальным явлением мировой художественной культуры. В состав экспозиции вошло более 100 предметов — шкатулки, ларцы, иконы, а также подносы, пудреницы и эскизы иллюстраций, костюмов и театральных декораций из фондов РОСИЗО, Бахрушинского театрального музея, Государственного музея Палехского искусства и частных собраний. На их примере прослеживается эволюция искусства отечественных художников-миниатюристов, которое формировалось под воздействием русской живописи XVIII-XIX веков и народной традиции.
До 30 марта, Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО».
Фестивали.
Кино как искусство. Искусство в кино, 16+
Фото: ВУФКУКадр из фильма «Человек с киноаппаратом».
Авторы отобранных для фестиваля фильмов — лауреаты «Оскара», Канн, Венеции и ММКФ. Перед каждым показом искусствоведы и киноведы расскажут о фильме и его культурной значимости. В программу фестиваля войдет классика как документального кино, так и игрового. Зрители увидят признанные шедевры, среди них: «Голос» Ильи Авербаха, «Книга решений» Мишеля Гондри, «8 ½» Федерико Феллини. «Человек с киноаппаратом» Дзиги Вертова и «Поцелуй Мэри Пикфорд» будут показаны под аккомпанемент тапера.
На все сеансы проход бесплатный.
13 — 23 февраля, Третьяковская галерея, кинозал Инженерного корпуса.
Музыка для влюбленных при 1000 свечей, 16+
Фото: Пресс-служба «Дом музыки’Музыка для влюбленных при 1000 свечей.
HighTime Orchestra под руководством Алексея Донского и звездный джаз-бэнд Diamond Black исполнят романтическую программу в честь Дня святого Валентина. Вечера наполнит музыка Чайковского, Шопена, Штрауса, Макса Рихтера, а также хиты Уитни Хьюстон, Адель, Стинга, Фрэнка Синатры и других. Атмосферу праздника дополнят свет свечей и неожиданные сюрпризы. 14 февраля, в 19:00 в Доме музыки программа «Романтические вальсы». Остальные концерты пройдут в Тропической оранжерее ВДНХ. 14 февраля в 20:00 представят программу «Звезды джаза», 15 февраля в 19:00 «Времена года», 16 февраля в 16:00 — «Соул-дивы», а в 19:00 — «Свидание в Париже».
С 14 по 16 февраля, Дом музыки, ВДНХ.
Концерт Детского хора «Весна», 6+
Фото: Пресс-служба Московской государственной филармонииДетский хор «Весна» имени А. С. Пономарёва.
Масштабный концерт приурочен к 60-летию со дня основания хора «Весна» имени А. С. Пономарева и 75-летию композитора Ефрема Подгайца. В программе: кантата «Как нарисовать птицу» для сопрано, детского хора и симфонического оркестра. Солистка — Елена Наказная (сопрано). Во втором отделении — фрагменты из опер Пуччини, Дворжака, вокальные миниатюры Дебюсси, Глинки, Чайковского и Рахманинова. Весь вечер на сцене Симфонический оркестр Государственной академической симфонической капеллы России под руководством Валерия Полянского. Дирижер концерта — Айрат Кашаев. Ведущий — Ярослав Тимофеев.
17 февраля, 19:00, Концертный зал им. П. И. Чайковского.