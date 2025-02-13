Карету нам, карету: на Красной площади теперь старинные экипажи

— Какой тканью обита карета, мы пытались узнать по восьми сохранившимся кусочкам материи, — рассказала заместитель заведующего отделом реставрации ГИМ Ольга Лантратова. — Это довольно сложная работа. Экстрагировали нитки, потом на спектрофотометре изучали цвета. В результате пришли к выводу, что ткани покрашены двумя природными красителями. Желто-коричневый добывают из «чернильных орешков», это такие наросты на дубе. А второй краситель — индиго. До изобретения химического красителя это единственный синий пигмент, который использовался как для покраски ткани, так и для живописи. Восстановить обивку невозможно. Ткань подобного строения и цвета — рытый бархат — нашли в Италии.