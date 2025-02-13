Карету нам, карету: на Красной площади теперь старинные экипажи

В ГИМ открылась экспозиция старинных карет, принадлежащих императорскому двору и российской знати. Их впервые собрали вместе для постоянной выставки в здании музея на Красной площади. Самые большие объекты из запасников ГИМ оказались очень хрупкими — на реставрацию ушло более 20 лет, килограммы золота, понадобились опыты в химической лаборатории и бархат из Италии. «Известия» в числе первых побывали в каретном дворике.
Трудности перевоза.
Уникальные памятники экипажного дела XVIII-XIX веков выставили в здании ГИМ по адресу Красная площадь, 1. Для артефактов в стенах музея специально создали новое выставочное пространство. «Лишние метры» нашлись за Парадными сенями, под лестницей. Даже зная размер лестничных маршей и высоту потолков в старинном здании, завсегдатаи не могли представить, что в свободном пространстве могут уместиться три императорских экипажа.
Теперь там находится каретный дворик. Первыми в нем появились коляска Павла I, карета детей Александра II и парадная карета семьи графа Матюшкина. После реставрационных работ, которые проводились в разные периоды с 2003 по 2014 год, объекты находились в открытом хранении, что негативно сказывалось на их сохранности.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов.
— Мы начали работу еще в прошлом году, привезти экипажи в здание музея — непростое дело, — рассказал директор ГИМ Алексей Левыкин. — Не каждый музей имеет в своем собрании такие экспонаты, это потрясающие по красоте и по исполнению предметы. Трудно представить, насколько сложно устроить эту выставку. Насколько сложны процесс экспонирования, перемещение, установка! Кареты и экипаж достаточно тяжелые. Перемещать их не будут. Они останутся в постоянной экспозиции музея.
Как признался «Известиям» Алексей Левыкин, музей с удовольствием бы представил экспонаты внушительных размеров. Возможно, даже пополнил бы свою коллекцию другими экспонатами. Но пока перспектив на новое здание у ГИМ нет, так что это всё только мечты и надежды.
В Историческом музее большая, разнообразная экипажная коллекция. Кроме элитарного транспорта, есть средства передвижения простых горожан и крестьян. Сейчас в зале № 23 посетители могут видеть потрясающей красоты сани Петра I, а в Музее Отечественной войны 1812 года выставлен возок Наполеона. Научные сотрудники продолжают совершенствовать экспонирование подобных артефактов. Каждый раз это искусство, соблюдение особых условий хранения.
Подвальные ценности.
Ранее кареты хранились в подвалах, уходящих на два этажа под землю. Они были накрыты тканью. Несколько десятилетий ушло на то, чтобы привести вещи в порядок. По нынешнему состоянию экспонатов видна огромная работа реставраторов. Над ними работали специалисты по коже, дереву, тканям, металлу.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов.
Карета Berline некогда была широко распространенным типом колесного транспортного средства. Золотая, с букетами полевых цветов на дверцах, что говорит о состоятельных хозяевах. Экземпляр из хранилища ГИМ принадлежал графу Дмитрию Михайловичу Матюшкину и княжне Анне Алексеевне Гагариной. Об этом свидетельствует живописная геральдическая композиция, герб двух старинных и именитых русских фамилий. В собрание ГИМ карета поступила в 1928 году из музея-усадьбы Покровское-Стрешнево.
Экипаж был изготовлен в Санкт-Петербурге в первой половине 1760-х. Салон инкрустирован перламутром. Кузов четырехместный, сиденья расположены друг против друга. Раскладные подножки, размещенные у обеих дверец, при езде убирались внутрь. Такие экипажи считались легкими и комфортабельными и были предназначены для социальных и торжественных выездов.
Усовершенствованный колесный стан и система подвески кузова превратили их в наиболее безопасные по сравнению с предшественниками. Рессоры смягчали толчки и рывки на кучерских козлах и запятках для лакеев.
Обивка экипажа выполнена из мелкоузорчатого рытого бархата голубого цвета, контрастирующего с его золоченным корпусом. К рестораторам она попала в плачевном состоянии.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов.
— Какой тканью обита карета, мы пытались узнать по восьми сохранившимся кусочкам материи, — рассказала заместитель заведующего отделом реставрации ГИМ Ольга Лантратова. — Это довольно сложная работа. Экстрагировали нитки, потом на спектрофотометре изучали цвета. В результате пришли к выводу, что ткани покрашены двумя природными красителями. Желто-коричневый добывают из «чернильных орешков», это такие наросты на дубе. А второй краситель — индиго. До изобретения химического красителя это единственный синий пигмент, который использовался как для покраски ткани, так и для живописи. Восстановить обивку невозможно. Ткань подобного строения и цвета — рытый бархат — нашли в Италии.
Благородная красота в сочетании с техническим совершенством превращает коляску Павла I в подлинное произведение искусства экипажного дела своего времени. Она украшена гербом императора. Внутри коляски атлас и шелк, очищенные от загрязнений. B процессе реставрации были восполнены все утраты и деформация на кожаном капюшоне и фартуке кузова. Сейчас коляска с расправленным капюшоном — из-за хрупкости высохшей кожи.
Павел І и Мария Федоровна вообще любили прогулки верхом или в экипажах. Следы ремонта коляски свидетельствуют о ее частом использовании венценосными владельцами. Коляска оснащена поворотным кругом и так называемой «лебяжьей шейкой». Это приспособление для поворота передних колес, улучшавших маневрирование на дopoгax.
Есть на выставке детская карета. Она принадлежала детям императора Александра II. Корпус выкрашен синим лаком. Козлы отделаны натуральным шелком, бархатом и кружевами. Ее создание было приурочено к пятилетию великой княжны Александры. Вензеля царственной особы есть на экипаже.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов.
— Это миниатюрная точная копия парадных карет купе XIX века, — рассказала куратор выставки, старший научный сотрудник отдела дерева и мебели Юлия Фагурел. — Редчайший образец, созданный для игры. В карету запрягали пони, которым вплетали в гриву ленты. А могли в упряжку поставить козочек с золоченными рожками.
Бронзовые детали покрыты золотом. Фонари кареты целиком восстановлены. Работая над ними, реставраторы выяснили, что внутри ручки прибора находилась пружина, которая подавала свечу на определенную высоту при сгорании. Таким образом карета всегда была освещена. Корпус кареты внешне напоминает синюю кожу крокодила. Но это не так. Перед посетителями несколько слоев лака, на которых в результате высыхания появился эффект кракелюра.
Бесценные кареты предстают перед посетителями практически в том же виде, как перед их первыми владельцами. Оценить их можно, посетив постоянную экспозицию ГИМ.