Пароходу и человеку: в Москве показали «Челюскин. Первые»

Еще одной непростой сценой Милославская назвала езду на санях, запряженных собаками. Во время одной из них ее партнер по сериалу актер Дмитрий Чеботарев спас ей жизнь. «Моя героиня и герой Димы Чеботарева ехали на одной повозке, которая была запряжена собаками хаски. Когда мы поворачивали, то немного не подрассчитали траекторию и завалились в сугроб. Всё бы ничего, мы упали в мягкое, но за нами ехали точно такие же сани с собаками, и они не останавливались. У Димы сработал какой-то то ли отцовский, то ли геройский инстинкт. Он меня буквально за шкирку оттащил», — рассказала она.