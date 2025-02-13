Пароходу и человеку: в Москве показали «Челюскин. Первые»

Премьера сериала «Челюскин. Первые» о реальной катастрофе печально известного корабля во время прохождения Северного морского пути в 30-е годы XX века состоялась в Москве 12 февраля. Через неделю проект стартует на Wink. Многие сцены снимали на Крайнем Севере в экстремальных погодных условиях, иногда это было настоящим подвигом. Первый зрительский показ посетили в том числе внуки и правнуки челюскинцев, а шоураннер и генеральный продюсер проекта Федор Бондарчук назвал проект самым сложным в своей жизни. О том, как прошла премьера, — в материале «Известий».
Новейшие технологии виртуального продакшена.
Проекты, представленные критикам и индустрии на фестивале «Новый сезон» в Сочи в прошлом сентябре, наконец-то начинают выходить к зрителям. Не успела отгреметь в кинотеатре «Октябрь» премьера «Аутсорса» во вторник, как на следующий день светская Москва уже переместилась в другую локацию смотреть первые эпизоды новой масштабной драмы. В кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» показали «Челюскин. Первые». На сцену под кадры из «фильма о фильме» поднялась внушительного размаха съемочная группа, включая актеров. И это явно была далеко не вся команда проекта.
Производство «Челюскина» растянулось на два года. Сериал-катастрофу снимали на Чукотке, в Архангельской и Мурманской областях, где температура опускалась до −50 градусов и актерам приходилось работать в экстремальных условиях.
По сюжету ученые боролись за свои жизни два месяца на дрейфующей льдине в Чукотском море на окраине Северного Ледовитого океана. Актерский состав звездный: Стася Милославская, Глеб Калюжный, Дмитрий Чеботарев, Александр Лойе, Алексей Розин и Дмитрий Куличков. Возглавившего экспедицию «Челюскина» Отто Шмидта сыграл Кирилл Кяро.
— Я бы хотел поблагодарить всю группу за то, что вы были с нами всё это время, за то, что вы остались живы, и что кто-то из вас еще говорит, что получил удовольствие от этой работы, — сказал Федор Бондарчук по время представления. — Я много спродюсировал фильмов и сериалов. Это самый сложный проект в моей жизни.
Идея создания «Челюскин. Первые» принадлежит генеральному директору «НМГ Студии» Дмитрию Табарчуку, назвавшим съемки невероятным и сложным приключением. «Челюскин. Первые» — это испытание, которое надо было пройти, и ты проходишь его еще, потому что работа пост-продакшена продолжается, идет работа над компьютерной графикой, озвучанием и музыкой", — добавил он.
Поделился Дмитрий Табарчук и рассказом о «мини-катастрофе» на съемках сериала, когда лед просто не выдержал массивных декораций. Создателям пришлось переработать технологию съемок на ледяной поверхности. Помощь пришла со стороны студии виртуального продакшена XOVP, которая запустила и показала российскому рынку новую технологию. С точки зрения сериального производства, ее впервые представят именно в «Челюскине».
— И, конечно, я, так же как и Федор Сергеевич, благодарю родственников челюскинцев. Отдельное спасибо за то, что помогали создавать эту историю и консультировали нас, — добавил Табарчук.
Актеры в экстремальных условиях.
Исполнительница главной женской роли в сериале, актриса Стася Милославская, рассказала, что вначале даже думала отказаться от участия в сериале. «Первая моя мысль была: “Господи, как же мы это будем снимать”. Это же надо было постоянно быть на холоде, мерзнуть. А я это всё терпеть не могу, поэтому меня, конечно, охватил ужас. Никакого холода и никакой зимы», — поделилась она.
Но актриса отбросила все свои предубеждения и предрассудки из-за интересной и сложной истории. «Я тогда подумала: наверное, жизнь мне опять бросает какой-то вызов. Я всё время сопротивляюсь, а судьба дает мне шанс, говорит, что надо немного пересмотреть свои взгляды и выходить из зоны комфорта. Мы снимали практически два года с перерывами, но я ни разу не пожалела», — рассказала она «Известиям».
В сериале Милославская играет метеоролога. Еще в интервью «Известиям» на фестивале «Новый сезон» она рассказала, что для этой роли специально посещала кафедру метеорологии в МГУ, где ей показывали и рассказывали, как работают все эти устройства.
При этом сложным Милославская назвала вовсе не погоду, а слои одежды, которые приходилось носить, чтобы не замерзнуть. «Мой сценической костюм сам по себе очень тяжелый. Первый — это тяжелый летный комбинезон, хотя летчицу я не играю. Второй — это тулуп, унты и иногда оленья шкура. И всё это — когда у тебя сцены по 12 часов. У нас с Глебом Калюжным есть сцена, где мы с ним по сугробам на лыжах. Это было достаточно тяжело», — рассказала актриса.
Еще одной непростой сценой Милославская назвала езду на санях, запряженных собаками. Во время одной из них ее партнер по сериалу актер Дмитрий Чеботарев спас ей жизнь. «Моя героиня и герой Димы Чеботарева ехали на одной повозке, которая была запряжена собаками хаски. Когда мы поворачивали, то немного не подрассчитали траекторию и завалились в сугроб. Всё бы ничего, мы упали в мягкое, но за нами ехали точно такие же сани с собаками, и они не останавливались. У Димы сработал какой-то то ли отцовский, то ли геройский инстинкт. Он меня буквально за шкирку оттащил», — рассказала она.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий КоротаевАктеры Дмитрий Чеботарев и Стася Милославская.
Чеботарева же в «Челюскине» привлекли масштаб и история. И тот факт, что до съемок он совсем мало знал о произошедшем. Теперь знает чуть больше, признался артист.
— Помимо холода мы также боролись и с жарой, ведь съемки в павильоне были летом, а на нас вся эта одежда. Но на натурных съемках было так холодно! Мы понимали, что человек закончил разговаривать, только тогда, когда губы у него переставали шевелиться. Мы стояли в 50 см друг от друга, но не слышно было ничего, потому что ветер был 40 метров в секунду, он просто сдувал кожу с лица, — рассказал он.
По словам артиста, на этом сериале он понял, что нет предела человеческой воле, человеческим силам, чувству любви, чувству веры, чувству долга и чести. Глеб Калюжный же на съемках «Челюскина» научился управлять собачьей упряжкой и понял, что может даже не замечать «производственных» травм, пока идет мотор. Актер рассказал журналистам, что во время одной из сцен сломал палец, но не придал этому особо значения и доиграл дубль. Еще на старте проекта больше всего Калюжный переживал, что его просто не возьмут. «Челюскин» — это тот проект, в который я очень хотел попасть. Это был невероятно крутой сценарий", — добавил он.
Стася Милославская осталась в восторге от возможностей визуальных эффектов и современных технологий. Хотя актриса призналась, что изначально сильно расстроилась, когда узнала, что на «Челюскине» их применят в большом количестве.
— Я тогда только настроилась на то, что буду мерзнуть, страдать и мучиться. В итоге мы всё это тоже испытали, но коэффициент полезного действия на этих LED-экранах был выше, чем если бы мы были на льдине. — И, честно говоря, когда я увидела северное сияние вживую, оно мне уже не показалось таким красивым, каким я увидела его на LED-экранах, — рассказала Стася.
Чем поразит «Челюскин» уже самих зрителей, узнаем совсем скоро. Первые серии исторического проекта выйдут в онлайн-кинотеатре Wink 20 февраля.