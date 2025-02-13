Подсесть на сфероиды: напечатанная 3D-опухоль поможет найти средство от рака

— По сути, ученые лишь некоторым образом ее модифицировали, усложнили, сделали чуть «ближе» к жизни. Такое совершенствование моделей неизбежно, и их развитие — только вопрос времени. Интуитивно кажется, что эта работа позволит ускорять доклинические исследования и уменьшит необходимость в исследованиях на животных, однако ничего сверхнового ученые не предложили, просто еще один шаг на большом пути, — сказал он.