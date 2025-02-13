Календарь на 13 февраля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

В этот день было принято почитать память святителя Никиты. Он родился в Киеве в XI веке, еще в раннем возрасте принял решение стать монахом. Никита поддался дьявольскому искушению, отказавшись от чтения Евангелия. После того, как из монаха изгнали бесов, он вернулся на путь воздержания и послушания, и превзошел многих в добродетели. В народе Никиту почитали как хранителя от огня, молний и чересчур жаркого солнца. К нему обращались с просьбами затушить пожар и защитить от засухи.