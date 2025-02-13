Возвратные, но это не точно. Как агрегатор авиабилетов Aviasales динамит клиентов с билетами

— У меня много подобных обращений от пассажиров. Скорее всего, расчёт делается на то, что не каждый пойдёт из-за этих денег судиться. То есть спустя несколько месяцев борьбы люди получают какую-то часть суммы, а на не доплаченные сайтом уже просто плюют и в суд не обращаются, — отмечает Игорь Косицын. — Такую тактику, конечно, нельзя прямо назвать мошенничеством, это злоупотребление. Клиента изматывают долгими переписками и разговорами и ждут, когда он сам устанет и отстанет. Самым настойчивым всё же выплачивают положенное, но сколько времени это займёт?